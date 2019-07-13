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Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarına tahliye sözü verip, rüşvet aldığı öne sürülen, aralarında bir zabıt katibinin de bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.

Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibinin mahkum yakınlarına tahliye sözü vererek rüşvet aldığına dair çok sayıda ihbar mektubu aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenlendi. Zabıt katibi ile rüşvet verdiği öne sürülen 10 şüpheli, 'görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, savcı talimatıyla alınan sağlık raporunun ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zabıt katibi Uğur Özkan, Selim Akgül, Tayfur Mısırcı ve Gökhan Boz tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba tahliye

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