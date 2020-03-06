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Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 20 Mart'a kadar başkent Tahran'da yaşayanların yüzde 40'ına bulaşabileceğini söyledi.

Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Merdani, hükümetin resmi yayın organı İran Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, koronavirüsün hızla yayıldığını belirterek, "Koronavirüs tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart'a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40'ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BAZI HASTALAR BELİRTİ GÖSTERMEDEN İYİLEŞEBİLİR'

Koronavirüs vakalarının yüzde 80'inin belirti göstermediğini ve bu virüse yakalananların çok azında belirti gözlendiğini dile getiren Merdani, "Koronavirüse yakalanan hastaların bazıları klinik belirti göstermeden 3 ile 5 gün arasında iyileşebilir" diye konuştu.

Öte yandan İran Koronayla Mücadele Merkezi Üyesi Hamid Suri ise virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde koronavirüs vakalarının mart sonuna kadar devam edeceğini, akabinde son bulacağını söyledi.

Suri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Salgının kontrol altına alınmasında en önemli faktör sağlık kurallarına uymaktır. Temastan özellikle de yakın temastan uzak durmalıyız. Halk, düğün, taziye ve toplu yemek gibi programlardan uzak durmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın yüzde 40'ının virüse yakalanma ihtimalini reddeden Suri, "Salgın yavaş yavaş azalıyor. Eğer etkili adımlar atılmazsa oranlar yükselecektir. Tahran halkının yüzde 40'ının koronavirüse yakalanma ihtimali sıfıra yakındır" görüşlerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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