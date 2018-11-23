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Tahran'daki Sünniler Mevlit Kandili'ni kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:39 | Son Güncelleme

İranlı Sünniler, Tahran'da Mevlit Kandili münasebetiyle etkinlik düzenledi

İranlı Sünniler, başkent Tahran'da Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenledi.

Tahran'daki bir konferans salonunda "Barış Elçisi Muhammed" adıyla gerçekleştirilen programa, İranlı Sünni ve Şii din adamları, milletvekilleri ve kanaat önderleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişiyle ilgili ilahiler seslendirildi ve konuşmalar yapıldı.

Tahran'daki Sünni cemaatlerden Davet ve Islah tarafından organize edilen etkinliğe halkın yoğun ilgi göstermesi dikkati çekti. Ülkede Ehl-i Sünnet mezhebine bağlı vatandaşların yaşadığı bölgelerde geniş katılımlı programlar tertip ediliyor.

İran'ın çoğunluğunu oluşturan Şiilerin yaşadığı kentlerde ise Mevlit Kandili, Sünni dünyasından farklı bir şekilde idrak ediliyor. İran, Mevlit Kandili'ne denk gelen hafta başkent Tahran'da birçok İslam ülkesinden devlet yetkililerinin katılımıyla Vahdet Konferansı düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mevlit Kandili Sünni Tahran

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