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TAJEV üyeleri "Sadece Benim İçin" projesiyle Ordu'da

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü: - "Biz halkın, konularının uzmanı gerçek hekimler ve gerçek hocalar tarafından bilgilendirilmesi ve eğitilmesini istiyoruz. Onun için buradayız"

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) üyeleri, "Sadece Benim İçin" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ordu'daki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti sunacak.

TAJEV üyeleri, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek, yıllık kontrollerin önemini anlatmak ve sağlık personeline eğitim vermek amacıyla Ordu'ya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yürütülen, iki gün sürecek proje kapsamında, kentteki kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene ve kansere karşı ön tarama testi hizmeti verilecek.

TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesine katılım gösteren ve destek verenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Ünlü, projenin, 2007 yılından beri düzenledikleri yedinci sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve Karadeniz'de daha önce Rize ilinde bulunduklarını belirterek, Ordu'yu görmek ve tanımaktan dolayı son derece memnun olduklarını kaydetti.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Ünlü, 26. yılında olan vakfın daha önce dernek olarak faaliyet gösterdiğini, vakıf olarak çalışmaya başladıktan sonra pek çok aktivitede bulunduklarını söyledi.

Ünlü, yıllar içerisinde bilimsel toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, kimi zaman 2 bin 300'e yaklaşan doktorun katılımıyla büyük kongreler düzenlediklerini ifade etti.

Bundan sonrada çalışmalara devam edeceklerini belirten Ünlü, giderek bu programlara katılan konuşmacı sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Sağlık sektörüne hizmet veren tüm meslektaşları için bu programları organize ettiklerinin altını çizen Ünlü, "Konuşmacılarımız gerçekten alanlarında uzman ve ülkenin en iyi hekimlerinden seçilen ve vakfın üyesi olan arkadaşlarımızdır. Biz halkın, konularının uzmanı gerçek hekimler ve gerçek hocalar tarafından bilgilendirilmesi ve eğitilmesini istiyoruz. Onun için buradayız." dedi.

Vakfın yurt dışında yabancı kuruluşlarla ortak toplantılar da yaptığını kaydeden Ünlü, bu toplantıları ilerleyen yıllarda da sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Ünlü, vakfın bu yıldan itibaren tıp öğrencilerine burs vermeye başladığını kaydederek, "Bu yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden ihtiyacı olan iki kız öğrencimize burs vermeye başladık. Bu bursu öğrencilerimize 6 yıl boyunca ve yaz tatilinde de vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ünlü, bundan sonra da ihtiyacı olan öğrencilere burs yardımında bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Cem Demirel, Türkiye'de anne ve çocuk sağlığı indeksleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Tevfik Noyan'ın da konuşma yaptığı programın sonunda, destek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Program, yarın halk gününde yapılacak ücretsiz kanser taraması ile devam edecek.

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