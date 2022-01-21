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  4. Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir teşekkür belgesi hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir teşekkür belgesi hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

21.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne günü heyecanı tüm öğrencileri sardı. Öğrenciler ve veliler, takdir ve teşekkür hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar için 2022 takdir ve teşekkür hesaplama!

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir teşekkür belgesi hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı sona erdi. 4 Şubat günü sona erecek olan 15 tatil, bugün başladı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler, takdir ve teşekkür belgesinin nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. İşte detaylar...

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrenciler arasındaki 85 ve yukarı puan alanlar, takdir belgesi alabilirler.

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TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

Teşekkür belgesi alabilmek için gereken şartlar ise şu şekilde:

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 arası alan öğrenciler, teşekkür belgesi alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

"Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.

Ayrıca, üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir"


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