Takı tercihlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

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Bir takı alırken en çok neye dikkat edersin?
Parlaklık ve dikkat çekicilik!
Uyumluluk! Dolabımdaki diğer şeylerle gider mi?
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30 saniyen var! Sabah işe geç kalmak üzeresin ama tek bir takı takabilirsin. Hangisi seni kurtarır?
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Hadi biraz hayal gücünü kullanalım: Bir takı koleksiyonu tasarlıyorsun. Teması ne olurdu?
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Takılarını genelde nasıl saklarsın?
Kutularda, ama bazen karışıyor.
Takı standım var, her şey düzenli.
Her yerde! Koltukta bile yüzük bulabilirsin.
Bir kısmı çantada, bir kısmı banyoda…
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Takı konusunda ilham aldığın ünlü kim?
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Takılarını biriyle paylaşmak zorunda kalsan, kimi seçersin?
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Son sorumuz! Ömür boyu sadece birini takabileceksin: