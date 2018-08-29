Takılan oltasını kurtarmak isterken boğuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde, balık tuttuğu sırada çalılıklara takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşen kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Karayusuflu köyünde oturan M.B, balık tutmak için köy göletine gitti. Bir süre sonra çalılıklara takılan oltasını kurtarmak isterken suya giren M.B, gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, su yüzeyine çıkan M.B'yi kıyıya getirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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