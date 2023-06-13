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Takip edildiğini öğrendi, yüzündeki beni aldırdı! Şoke eden olay…

13.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Denizli’de uyuşturucu eken 4 kişilik bir şebeke Jandarma’nın takibine takıldı. Düzenlenen operasyonun ardından şüphelilerin hepsi teker teker yakalanırken dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. İzmir’de gezmeye gider gibi gelerek Denizli’de uyuşturucu eken şüphelilerden birinin ise Jandarma korkusundan yüzündeki beni aldırdığı öğrenildi.

Takip edildiğini öğrendi, yüzündeki beni aldırdı! Şoke eden olay…

İzmir’den 200 kilometre gelerek Denizli’ye uyuşturucu eken 4 kişilik şebeke, JASAT’ın takibinden kaçamadı. Adreslerinde yakalanan ve 3’ü akraba olan şebeke üyelerinden birisinin, jandarmaya yakalanmamak için yüzündeki beni aldırdığı ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, zehir ticareti yapan bir şebekeyi daha çökertti. JASAT dedektiflerinin Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek olarak yürüttüğü soruşturmada, Babadağ ilçesinde 5,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçla bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli, İzmir’in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak Denizli’ye getirildi.

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Yapılan GBT sorgulamalarında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan daha öncede kayıtları ortaya çıkan Metin İ. (43), kardeşi Hüseyin İ. (46), Hüseyin İ.’nin oğlu Umut İ. (23) ve Muhammet D. (33), Babadağ ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, ‘Uyuşturucu İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DUYAR DUYMAZ BENİNİ ALDIRDI

Soruşturma dahilinde tutuklanan Hüseyin İ.’nin, olay sonrasında JASAT dedektiflerince yüzündeki benin fark edildiğini ve yüzde ben olan bir şüphelinin araştırıldığını duyar duymaz ameliyat olarak yüzündeki beni aldırdığı görüldü. Şüphelilerin 200 kilometre uzaktaki İzmir’den Denizli'ye gelerek uyuşturucu ektikleri tespit edildi.

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Denizli İzmir uyuşturucu haberler

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