Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL'lik altın çaldılar

Hırsızlık olayı, 15 Ekim günü Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Emre Ç., kayınvalidesinin Ankara’dan gönderilen cenazesini morgdan almak için otomobiliyle hastaneye geldi. Hastane bahçesinin girişine geldiğinde ise kıyafetlerini değiştirmek için bagajı açtı. Bu sırada 3 şüpheli, Emre Ç.’nin bagajındaki çantayı fark etti. Emre Ç., daha sonra aracına binerek hastane otoparkına gitti. Şüpheliler de otomobil ile takip etti. Emre Ç.'nin, hastaneye girdiğinde ise şüphelilerden 2’si arka camını kırdıkları otomobilin bagajdaki içerisinde 300 bin TL değerinde 574 gram altın olan çantayı çaldı. Ardından da kaçtı.

100’E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Hastanedeki işlemlerini bitirdikten sonra aracına dönen Emre Ç., bagajdaki çantasının yerinde olmadığını fark etti. Emre Ç.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin ‘hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı bulunan Tuncay Atar (33), Onur Çalgıcı (24) ve Suat Koç (21) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Tuncay Atar Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evinde, Onur Çalgıcı Mersin’deki evinde, Suat Koç da Hatay’daki evinde eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 bin TL ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Sorgularında güvenlik kamerası görüntüdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul eden şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirmediklerini öne sürdü. Altınlar henüz bulunamazken adliyeye sevk edilen Tuncay Atar, Onur Çalgıcı ve Suat Koç, tutuklandı.

(DHA)

