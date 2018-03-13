KADIN

Takipçilerine sezeryan izini gösterdi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 13.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

İngiltere Shropshire'de Kasım ayında Arthur ve Finley adında ikiz erkek çocuklarını dünyaya getiren Emily Houlston, kadınların bedenlerini kucaklamalarına ilham vermek ve fotoğraflarını paylaşmalarını teşvik etmek için sezaryen izini takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine sezeryan izini gösterdi

Yeni doğum yapan Emily Houlston, sezaryen doğumun bıraktığı yara izini instagram hesabında paylaşarak gündeme geldi.

1

Emily fotoğrafa, '' Doğumdan 4 ay sonra vücudumu benimsemeye başladım ve karnımda 36 hafta boyunca iki güzel bebek barındırdım. Gebeliğim kolay bir yolculuk değildi. Sıvı kaybı ve erken kasılmalar nedeniyle oldukça stresli zamanlar yaşadım. Karnımdaki bu iz tüm bunları tanımlıyor ve yaşadığım hiçbir şeyi unutmuyorum. Bu iz bana artk anne olduğumu hatırlatıyor ve vücudumuzun gerçekliğini gösteriyor'' notunu düştü.

2

Yeni annenin bu fotoğrafını 3 binden fazla kişi beğendi ve binlerce ebeveyn destekleyici yorumlarda bulundu.

3

Takipçiler, Emily'den ilham almış olacak ki şu yorumlarda bulundular: ''Vay ne muhteşem bir yazı. Harika görünüyorsun. Bedenime karşı karışık duygular besliyorum ama haklısınız. Umarım pozitif bakışınızı ve özgüveninizi alabilirim.''

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Houlston sezaryen izi doğum izi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaç yaşında olursanız olun, bu çizimlere bakınca babanıza sarılacaksınız

Kaç yaşında olursanız olun, bu çizimlere bakınca babanıza sarılacaksınız

Anne olma yaşınızı geciktirmeyin!

Anne olma yaşınızı geciktirmeyin!

Doğum sonrası depresyonu böyle yendi

Doğum sonrası depresyonu böyle yendi

Doğum esnasında 80 binde 1 görülen mucize gerçekleşti

Doğum esnasında 80 binde 1 görülen mucize gerçekleşti

İşte bir mucize böyle doğuyor...

İşte bir mucize böyle doğuyor...

Anne Klasikleri hesabından kahkaha attıran, gözleri dolduran 21 Tweet

Anne Klasikleri hesabından kahkaha attıran, gözleri dolduran 21 Tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.