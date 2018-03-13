Takipçilerine sezeryan izini gösterdi

Yeni doğum yapan Emily Houlston, sezaryen doğumun bıraktığı yara izini instagram hesabında paylaşarak gündeme geldi.

Emily fotoğrafa, '' Doğumdan 4 ay sonra vücudumu benimsemeye başladım ve karnımda 36 hafta boyunca iki güzel bebek barındırdım. Gebeliğim kolay bir yolculuk değildi. Sıvı kaybı ve erken kasılmalar nedeniyle oldukça stresli zamanlar yaşadım. Karnımdaki bu iz tüm bunları tanımlıyor ve yaşadığım hiçbir şeyi unutmuyorum. Bu iz bana artk anne olduğumu hatırlatıyor ve vücudumuzun gerçekliğini gösteriyor'' notunu düştü.

Yeni annenin bu fotoğrafını 3 binden fazla kişi beğendi ve binlerce ebeveyn destekleyici yorumlarda bulundu.

Takipçiler, Emily'den ilham almış olacak ki şu yorumlarda bulundular: ''Vay ne muhteşem bir yazı. Harika görünüyorsun. Bedenime karşı karışık duygular besliyorum ama haklısınız. Umarım pozitif bakışınızı ve özgüveninizi alabilirim.''