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Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

28.02.2021 02:22 | Son Güncelleme:
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Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Sürücü, 'emniyet kemeri' sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Can Tekin (25) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı.

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BURNU BİLE KANAMADI

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası İzmir

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