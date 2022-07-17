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  4. Takla atan otomobilde ağır yaralanmıştı! Genç Eray 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Takla atan otomobilde ağır yaralanmıştı! Genç Eray 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17.07.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelmişti. 25 yaşındaki Eray Kalyoncu takla atan arabadan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Genç Eray, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 2 Temmuz gecesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 25 yaşındaki gencin dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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'ÖLECEĞİM ZATEN'

Öte yandan Eray Kalyoncu’nun yakınları, kendisinin yoğun bakım öncesi “Öleyim kurtulayım, öleceğim zaten” dediğini iddia etti. 25 yaşındaki Kalyoncu’nun cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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