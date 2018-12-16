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Takla atan otomobildeki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

NİGDE- Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİGDE- Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti. 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır, eşi Mine Bor (35) ise hafif yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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