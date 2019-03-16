HABER

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bükeyle G. yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaldırıma devrilen otomobilden sürücü Bükeyle G. sürünerek çıktı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Takla atan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Akhisar’da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıAkhisar’da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Tekme tokat dövüp dereye attılarTekme tokat dövüp dereye attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.