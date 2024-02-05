Taksici katili Delil Aysal'dan kuyruklu yalanlar! İzmir'deki vahşette 'intihar' detayı: "Kafama sıkacak yer arıyordum"

İzmir'de gerçekleşip Türkiye'yi sarsan taksici cinayeti şimdi de katilin akılalmaz ifadeleriyle gündemde. Taksi şoförlerini ayağa kaldıran, siyasetin de gündemine yansıyan vahşetin gerçekleştiği anlar taksi kamerasına anbean yansımıştı. Şubat ayının ilk saatlerinde, 19 yaşındaki Delil Aysal'ın taksiyi bir süre dolaştırdıktan sonra Oğuz Erge'ye (44) ateş edip "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat vermesi, ceplerini ve taksiyi karıştırıp telefonundan kızını arayarak "Baban ölecek, ambulans çağır" demesi tüyler ürpertti. O anları katil kendi ağzından ancak kamera görüntüleriyle örtüşmeyen birçok çelişkiyle anlattı.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞTIM"

Aysal, polisteki ifadesinde gasp fikrinin araçtayken ve bir anda aklına geldiğini söylemiş, aynı ifadesini mahkemede de tekrarlayıp bu defa "Pişmanım" dediği öğrenilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde Aysal'ın ifadesinin detaylarına yer verdi. Buna göre Aysal, 1 Şubat gecesi 03.00 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söyledi:

“Ailem para konusunda baskı yapıyordu. Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı. Bu nedenle gece üçte kendimi öldürmek amacıyla dışarı çıkmıştım. Yanıma yaklaşık bir yıl önce kimden satın aldığımı hatırlamadığım tabancamı almıştım.”

"KAFAMA SIKACAK YER ARIYORDUM"

Yoluna hızlı devam etmek için taksi durdurup arka koltuğa oturduğunu söyleyen cani, taksici Oğuz Erge’ye “Şahin Tepesi’ne gidelim” dediğini, Erge’nin “Şahin Tepesi’ne araçla gitmemiz zor” şeklinde karşılık verdiğini etti ve şöyle devam etti:

“Bunun üzerine Gaziemir’de bulunan eski çalıştığım iş yerime gidelim dedim. Eski iş yerime gitmek istememin sebebi, kafama sıkacak yer arıyor olmamdı.”

CİNAYETİ İLK KEZ ANLATTI: "BİR ANLIK SİNİR"

Kamera kayıtlarına yansıyan ve infial yaratan cinayet anını ise Aysal şöyle anlattı:

“Ücreti sordum. Taksici 220 TL tuttuğunu söyledi. Kartla vermek istediğimi söyledim. POS cihazının şarjının bittiğini söyledi. ‘Numaramı vereyim, daha sonra ücretini ödeyebilirim’ dedim. ‘Şimdi ödemen gerekiyor’ dedi. Ben de anlık bir sinirle taksicinin üst bölgesine üç el ateş ettim.”

O KELİMELERİ HİÇ SÖYLEMEMİŞ GİBİ!

Katilin öne sürdüğü POS cihazı ve kartla ödeme bahisleri kayıtta geçmezken cinayetin ardından "Herkese güvenmeyeceksin" demesinden, tokat atmasından, taksicinin ceplerini karıştırmasından söz etmemesi dikkat çekti. Cinayetten sonraki anları ise şöyle anlattı:

“Araçtan ayrıldım. Biraz sonra yaptığımdan pişman oldum, geri taksiye döndüm. Torpidodan taksicinin telefonunu alarak, ‘Kızım’ diye kayıtlı numarayı arayarak, Gaziemir’de olduğunu söyleyerek, durumu anlattım. Taksicinin telefonunu yanıma aldım. Amaç, birisi ararsa cevap vermekti. Kablosuz kulaklığı da aldım. Eve yürümeye başladım.”

MASKEYİ TOZDAN TAKIYORMUŞ

Gözaltına alınışı anlatan katil, “Öğlen 12-13’e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm. Sonra polis geldi, beni kelepçeledi.” dedi. Taksicinin de dikkatini çeken maske takışıyla ilgili ise “Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum" şeklinde açıkladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





