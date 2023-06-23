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Taksicilerin 'müşteri sırası' tartışması kanlı bitti!

23.06.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de taksi şoförü A.D. (32), müşteri sırası nedeniyle tartıştığı R.D. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden taksisiyle kaçan R.D., akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Taksicilerin 'müşteri sırası' tartışması kanlı bitti!

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan R.D. ile A.D. arasında iddiaya göre, müşteri sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.D., aracından aldığı bıçakla A.D.’yi yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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A.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.D.’nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden taksisiyle kaçan R.D. ise polis ekiplerinin takibi sonucunda bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. (DHA)

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Taksici Kayseri

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