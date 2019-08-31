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Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de müşterisi ile 'indi bindi ücreti' yüzünden tartıştığı iddia edilen taksiciyi, olayı gören diğer meslektaşları darp etti.

Olay, Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş taksiye binerek kısa mesafe yol gitti. Taksiden inen vatandaş 8 lira tutan ücrete karşılık 10 lira vererek para üstü istedi. Taksici ise 'indi bindi ücreti'nin 10 lira olduğunu söyledi.Kısa süre sonra taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı. Ticari taksi sürücüsü aracını diğer taksicilerin yanında durdurdu ve müşterinin inmesini istedi.

TEPKİ GÖSTERİP DARP ETTİLER

Tartışma müşteri inince de devam edince olaya diğer taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğrayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada diğer taksiciler, meslektaşlarına müşteri ile tartıştığı için tepki gösterip darp etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
taksici indi-bindi ücreti

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