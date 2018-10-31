Taksiciyi gasbeden sanığa hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, taksi şoförünü silahla gasbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Gül ile avukatı ve yakınları katıldı.

Gül, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

"Suçsuz olduğum bellidir. Taksiciyi gasbetmedim." diyen Gül, "Neden beni teşhis etmiş anlamadım. Kamera görüntülerindeki kişi ben değilim. Benimle benzerlik göstermektedir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

İnegöl'de 4 Haziran 2017'de, 16 T 0446 plakalı taksinin şoförü Kudret Boralı (57), aracına binen bir kişi tarafından silah zoruyla gasbedilmişti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürsu ilçesinde yakalanan zanlı Mehmet Gül tutuklanmıştı.

