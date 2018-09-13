Takside uyuşturucu satışına polis baskını

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takside uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde taksici M.A.’nın araç içinden yanına yaklaşan otomobilde bulunan bir kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları baskında taksi sürücüsü M.A. ve otomobilde bulunan M.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Takside ve otomobilde yapılan aramalarda 21.5 gram eroin, 2.3 gram kokain, 1.2 gram afyon sakızı, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 975 TL, 6 Dolar ve 5 Euro ele geçirildi. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kamerasına yansıdı.
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