Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı

İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı’nda yani Nisan 2021’de ibadete açılması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR 1 HAZİRAN’DA YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart’ta ara verilmişti. 1 Haziran’da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor. Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.

'TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK'

Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor” diye konuştu.