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  4. Taksim'deki görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

Taksim'deki görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

15.08.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden oldu. İBB'den o görüntülere ilişkin yapılan açıklama yapıldı.

Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor.

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Görüntülere ilişkin İBB'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Beyoğlu İlçesi Taksim meydanından gelen yoğun şikayetler üzerine 26.07.2021 günü Zabıta Ekiplerimizin planlı olarak yaptıkları seyyar denetim çalışması esnasında izinsiz seyyar satış yapan bir grup (çay ve midye satıcıları) tarafından ekiplerimize küfür ve hakaret edilerek fiziki mukavemette bulunulmuştur. 14.08.2021 tarihinde sosyal medya haberlerine yansıyan görüntülerdeki olayın, 18 gün önce Taksim Gezi Parkının alt kısmı ve Taksim Meydanı girişinde gerçekleştiği, görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. Bahse konu olayın detaylı olarak araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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