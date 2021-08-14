Taksici vurgunu tam gaz! Taksim'den Maçka'ya 1 kilometrelik yola 200 lira istedi

Olay, Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı. Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi. Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, en mutlu gününde şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN UYANIKLIĞINI GAZETECİ ÖNLEDİ

Bu sırada yaşanan tartışmayı gören DHA muhabiri, damadın yanına gelerek, tercüman aracılığı ile iletişim kurduğu damada, taksi şoförünün fazla para alarak gittiğini söyledi. Basın mensuplarının çekim yaptığını gören taksi şoförü park alanından geri gelerek damada 40 lira daha verdi. Taksici, 200 lira istediği mesafe için, muhabirimizin de araya girmesiyle birlikte 30 lira almak zorunda kaldı.

"TAKSİCİ PROBLEMİ ÇOK YAŞANIYOR"

Gelin ve damadın tercümanı Feride Yıldız "Gelin ve damat Taksim'den taksiye binmiş. Önce 60 lira demiş. Taksiden inerken de 200 lira istemiş. Damat, 100 lira verdi. Taksici, 30 lira para üstü verdi. Siz müdahale edince, 40 lira daha verdi. Taksici problemi misafirlerim çok yaşıyorlar. Mesela, bizle dolar üzerinden anlaşıyorlar. Hatta bir misafirimiz anlattı; takside çantasından 200 dolar alınmış. Böyle şeyler yabancılara çok oluyor" dedi. İranlı gelin Daniella Zogheib ile damat Aziz Khoury yaşanan olayın ardından Şişli Evlendirme Dairesi'ne girerek nikahları kıyıldı.

DHA

