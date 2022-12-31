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  4. Taksim'e kuruldu! Anlık takip ediliyor: Helikopter, İHA ve 10 binin üzerinde kamera...

Taksim'e kuruldu! Anlık takip ediliyor: Helikopter, İHA ve 10 binin üzerinde kamera...

31.12.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'deki Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 10 binin üzerinde kamera ile kentin her noktası anlık olarak takip ediliyor. Öte yandan helikopter ve 6 insansız hava aracının da (İHA) havadan takip yaptığı kaydedildi.

Taksim'e kuruldu! Anlık takip ediliyor: Helikopter, İHA ve 10 binin üzerinde kamera...

Taksim Meydanı'nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önemleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) mobil aracı konuşlandırıldı.

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Yılbaşına saatler kala İstanbul, araçta bulunan 12 kişilik ekip tarafından 10 binin üzerinde kamera, helikopter ve 6 İHA ile izleniyor. Ayrıca polis ekiplerinin üzerindeki kameraların desteği ile olumsuzluklar tespit edilerek, ekipler harekete geçiliyor.

İstanbul'da yılbaşı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı.

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TAKSİM'E KONUŞLANDIRILDI

O güvenlik önlemlerinden biri ise İstanbul'u saniye saniye izleyecek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Merkezi aracı oldu.

Taksim'e konuşlandırılan araçtaki ekipler 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ve polis ekiplerinin üzerindeki kameralardan görüntüleri izleyerek olumsuzlukları tespit ediyor. (DHA)

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