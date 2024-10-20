Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı. (İHA)