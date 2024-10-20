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Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 07:23
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Haksız kazanç elde etmek isteyenler bu kez Türk bayrağını kullandı. 3 kadın metrodan çıkanlara önce Türk bayrağını verdi ardından hastaları olduğunu iddia ederek para istedi. Vatandaşlar rahatsız olarak polise haber verdi. Harekete geçen ekipler 3 kadını suç üstü yakalayıp ceza kesti.

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

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VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.

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SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı taksim
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