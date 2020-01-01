Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı

2020 yılı kutlamaları kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı. Sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açılan meydanda hayat normale dönmeye başladı. Kutlamaların bitmesiyle temizlik görevlileri etrafı temizledi. Taksim Cumhuriyet Anıtının etrafındaki bariyerlerin ise bir süre daha kalacağı öğrenildi.

TRAFİK OLUŞTU



Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA-İHA

