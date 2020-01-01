HABER
  4. Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı

Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 07:02 | Son Güncelleme

Yılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. 

2020 yılı kutlamaları kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı. Sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açılan meydanda hayat normale dönmeye başladı. Kutlamaların bitmesiyle temizlik görevlileri etrafı temizledi. Taksim Cumhuriyet Anıtının etrafındaki bariyerlerin ise bir süre daha kalacağı öğrenildi.

TRAFİK OLUŞTU

Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA-İHA

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi 
Ankara’da yılbaşı gecesi trafik denetimleriAnkara’da yılbaşı gecesi trafik denetimleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da apartman dairesinde yangın! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da acı olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

İstiklal Caddesi'nde tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması! Alkolmetreyi polise üfletti!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.