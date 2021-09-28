HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksim Meydanı'nda dans eden YouTuberlara vatandaştan yoğun ilgi

Taksim Meydanı'nda dans eden YouTuberlara vatandaştan yoğun ilgi

28.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken YouTuberlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık, YouTuberların dansını büyük ilgi ve şaşkınlıkla izledi.

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken YouTuberlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Dans eden 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık YouTuberların dansını büyük ilgi ve şaşkınlıkla izledi.

Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan YouTuberlar video çekmek amacıyla dans etmeye başlayınca Taksim Meydanı’nı gezmek için orada bulunan yerli ve yabancı turistler cep telefonlarını alarak dansçı YouTuberların etrafında kalabalık oluşturdu.

Dans eden kızların video çekimi sırasında kadraja giren bir vatandaş ile videoyu çeken görevli arasında ise tartışma çıktı. Kısa süren tartışma sonrasında videonun çekilmesinin ve dans gösterisinin bitmesinin ardından YouTuberlara yoğun ilgi sonrası oradan uzaklaştı.

İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.