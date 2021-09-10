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  4. Taksim Meydanı'nda endişeli bekleyiş! Endonezyalı çocuk turist kayboldu

Taksim Meydanı'nda endişeli bekleyiş! Endonezyalı çocuk turist kayboldu

10.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'na gelen Endonezyalı turist kadın ve çocukları, kafile ile birlikte gezerken 5 yaşındaki Yumi isimli çocuk turist bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerine başvuran anne kısa süre bekleyişten sonra gözyaşları ile birlikte çocuğuna kavuştu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Meydanı’na gezmek için gelen kadın ve çocukları kafile ile birlikte meydanı gezerken Yumi adlı 5 yaşındaki küçük kız bir anda ortadan kayboldu. Çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne gözyaşları içinde hemen Taksim Meydanı'nda bulunan polis ekiplerine başvurdu. Turist kafilesinin rehberi ile birlikte polis ekiplerine çocuğunun fotoğrafını veren anne, endişeli gözlerle çocuğunun bulunmasını bekledi.

KISA SÜREDE BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda küçük kız kısa süre içerisinde Cumhuriyet Anıtı önünde oyun oynarken bulundu. Bulunan çocuk hemen annesine teslim edilirken, annesi çocuğuna kavuşmanın heyecanı ile gözyaşlarını tutamadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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