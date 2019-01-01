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TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.  Görüntü dökümü: ------------- -Taksim meydanı  -Trafikten görüntü -Genel ve detaylar   

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:
-------------
-Taksim meydanı
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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