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Taksim’de genç kadını taciz davasında ilginç gelişme

27.11.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Taksim’de genç kadını taciz davasında ilginç gelişme

Taksim İstiklal Caddesi’nde taciz iddiasında müşteki Ö.K.’ uğramak istemiyorum diyerek şikayetinden vazgeçince dava dosyası düştü.İstiklal Caddesi’nde Ö.K.’yı uzun süre takip ettiği anlar kameraya yansıyan ve ‘cinsel saldırı’ ile ‘cinsel taciz’ suçlarından tutuklanan zanlı hakkında karar açıklandı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde taciz iddiasında müşteki Ö.K.’ uğramak istemiyorum diyerek şikayetinden vazgeçince dava dosyası düştü.
İstiklal Caddesi’nde Ö.K.’yı uzun süre takip ettiği anlar kameraya yansıyan ve ‘cinsel saldırı’ ile ‘cinsel taciz’ suçlarından tutuklanan zanlı hakkında karar açıklandı. 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, müşteki Ö.K. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Sanık S. T. ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmada söz verilen Ö.K., ’ ben uğraşmak istemiyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum’ dedi. Müştekinin beyanının ardından kararını açıklayan hakim, şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davaya ilişkin düşme kararı verilmesine hükmetti.

Taksim’de genç kadını taciz davasında ilginç gelişme

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