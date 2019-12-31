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  4. Taksim'de yılbaşı hareketliliği

Taksim'de yılbaşı hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 18:33 | Son Güncelleme

YENİ yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-YENİ yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosuna bağlı ekipler denetimlerde bulundu. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Ayten Yavuz, “Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmeyi düşünüyoruz. Bir kafeye gideceğiz. Canlı müzik falan. Mutluluk, sağlık huzur ve neşe dolu bir yıl diliyorum. Almanya'dan geliyorum" şeklinde konuşurken, Bahar Gündüz, “Yılbaşını Taksim'de, Ortaköy'de daha sonra evde geçireceğim. Kuzenlerim yurt dışından geldi onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Yeni yılda herkes iççin huzur sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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