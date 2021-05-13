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  4. Taksiyle il değiştirmiş! Denetime takılan kişiye para cezası

Taksiyle il değiştirmiş! Denetime takılan kişiye para cezası

13.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Ekipler, bayramda da sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında Kırklareli’ndeki Vize ilçesinden Avcılar’a taksi ile gelen bir kişiye 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

Taksiyle il değiştirmiş! Denetime takılan kişiye para cezası

Avcılar Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekip, kurallara aykırı olarak açık tutulan bir kahvede oyun oynandığı ihbarı üzerine Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir adrese baskın yaptı. Yapılan denetimde içerideki masalarda oturan bir grup olduğu belirlendi. Belgeleri incelenen kişilerin servis şoförleri olduğu, çeşitli işyerlerinde çalışanları alacakları saate kadar burada bekledikleri anlaşıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılan servis şoförleri ile ilgili bir işlem yapılmadı.

İZİN BELGESİ OLMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Avcılar’daki dört ayrı noktada asayiş ve trafik ekipleri aralıksız denetim yaparken, durdurulan araçlarda bulunanların dışarı çıkma izin belgeleri incelendi. Durdurulan Tekirdağ plakalı bir taksideki yolcunun yanında izin belgesi olmadığı belirlendi. Hakkında Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet suçundan 3 bin 460 TL idari para cezası kesilmek üzere tutanak hazırlanan bu kişi oturduğu evin adresini de vermede zorlanırken Avcılar’a kıyafet getirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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