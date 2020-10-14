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Talep giderek artıyor! Grip aşısı kimlere ücretsiz vurulacak?

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 17:53 | Son Güncelleme

Grip aşısının koronavirüsten koruyup korumaması tartışılırken yoğun taleple karşılaşan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın aşının büyük miktarını satın aldığını söyleyerek eczanelere daha az miktarda aşı geleceğini duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, merak edilenleri anlattı.

Talep giderek artıyor! Grip aşısı kimlere ücretsiz vurulacak?

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen korona virüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla vatandaşların grip aşısına talebi attı.

Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, daha önce Eylül, Ekim aylarında aşının geldiğini, ancak bu yıl henüz piyasaya sürülmediğini söyledi. Şu anda aşı için ellerinde çok sayıda talep olduğunu söyleyen Ciravoğlu, gelecek aşının büyük miktarının Sağlık Bakanlığı tarafından satın alındığını, bu nedenle eczanelere az miktarda gelmesini beklediklerini kaydetti.

'GRİP AŞISI HENÜZ PİYASAYA VERİLMİŞ DEĞİL'

Ciravoğlu, “Grip aşısı henüz piyasaya verilmiş değil. Normal olarak daha önce de duyurulduğu gibi Ekim ayı grip aşısının vurulma zamanı. Kasım ayının sonuna kadar vurulabiliyor. Aslında böyle bir kısıtlama tıbben yok ancak 6 aylık koruma süresi olduğu için istatiksel olarak gribin en çok görüldüğü aylara isabet ettirilmesi önemli. Şubat, Mart aylarında çok sayıda grip görüldüğü için bu verilere dayanılarak Ekim ayında ya da Kasım ayında vurulması gerekiyor. Ancak bu sene çok yoğun bir talep var. Zaten normalde vurulması gereken kronik hastalıkları olanlar, 65 yaş üstü yurttaşlarımızın dışında pandemi nedeniyle normal vatandaşlar da önem olarak düşündüğünden grip aşısı vurdurmak isteyen çok sayıda vatandaşımız var. Bizlere de başvuru yapıyorlar, Aile Hekimliklerine de başvuru yapıyorlar” dedi.

'ÜCRETSİZ OLARAK RİSKLİ GRUPLARA VURULACAK'

Sağlık Bakanlığını önemli bir miktar alıp aile hekimleri kanalı ile ücretsiz olarak riskli gruplara vurulacağını dile getirdiğini hatırlatan Ciravoğlu, “Kalan miktarının da muhtemelen eczaneler kanalı ile dağıtılacak. Ama bu geçen yıllardaki dozun altında bir doz olacak. Çünkü dünyada da çok fazla talep var grip aşısına. Doğal olarak Türkiye’de istediğimiz kadar aşı temin edemedi bu yıl. Bir taraftan da pandemi riski devam ettiği için vatandaşların talebi çok arttı. Sıklıkla son günlerde başvurarak grip aşısının gelip gelmediğini soruyorlar” ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YILLARA GÖRE AŞI MİKTARI DAHA ÇOK OLACAK'

Ciravoğlu, “Tam sayı belli değil, ancak tahmin yürütüyoruz. Firmanın Türkiye’ye getireceği grip aşısının büyük miktarını sağlık bakanlığı satın aldı. Bunu da 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlara muhtemelen aile hekimleri vasıtasıyla yapılacak. Bu sene muhtemelen eczanelere gelecek aşın miktarı geçen yıllara göre daha çok olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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