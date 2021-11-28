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Taliban'da bir ilk! Sesli açıklamada bulundu

28.11.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Muhammed Hassan Ahund, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ilk kez sesli açıklama yaptı.

Taliban'da bir ilk! Sesli açıklamada bulundu

Afganistan Milli Televizyon kanalında yayınlanan yarım saatlik ses kaydında Ahund, Taliban'ın dış ilişkilerde müdahaleci bir politikasının olmadığını söyledi.

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"AFGANİSTAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ VE İŞSİZLİĞİN NEDENİ TALİBAN DEĞİL"

Taliban yönetiminin, bölge ülkeleri ve dünya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Ahund, "Afganistan'daki ekonomik kriz ve işsizliğin nedeni Taliban değil. Bunların hepsi önceki hükümetin mirası." dedi.

Afganistan'ın yurt dışındaki döviz rezervlerinin serbest bırakılması halinde ülkedeki ekonomik sorunların çözüleceğini kaydeden Ahund, yabancı ülkelerin Afganistan halkına yardım etmesini istedi.

Ahund, ülkede kız öğrencilerin eğitiminin devam ettiğini dile getirerek, bu konuda daha iyi koşulların sağlanacağını umduklarını söyledi.

Afganistan'daki kadınların durumunun eskisinden daha iyi olduğunu ve güvende olduklarını belirten Ahund, "Şimdiki hükümet, eski hükümetten daha kapsayıcı. Mevcut hükümet, İslam hukukuna göre kadın haklarını da savunuyor ve kadınların temel hakları kendilerine verildi." diye konuştu.

Ahund, halkın sorunlarının çözülmesi için devlet dairelerinin kapılarının açık tutulması ve Taliban güçlerinin adını kötüye kullananların adalete teslim edilmesi talimatı verdi.

HALKA ÇAĞRI

Afganistan halkına iyi bir gelecek için Taliban'a destek vermesi çağrısında bulunan Ahund, halkın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Ahund, Afganistan'ı yeniden inşa etmek için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Daha önce sadece yazılı açıklamalar yapan Ahund bugüne kadar sesli veya görüntülü açıklamada bulunmamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Taliban
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