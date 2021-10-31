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Taliban'dan ABD'ye çağrı

31.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek, ABD'ye Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açması için çağrıda bulundu.

Taliban'dan ABD'ye çağrı

Taliban Sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahit, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Mücahit hükümetin, hayat şartlarının düzelmesi, güvenli bir ortam oluşturulması ve uluslararası diplomatik ilişkilerin sağlanması için gece gündüz demeden çaba sarf ettiklerini ifade etti. Şu an uluslararası toplum ile temas halinde olup ilişkilerin tekrardan sağlanması gerektiğini belirten Mücahit, ilçe ve kasabalar da dahil olmak üzere ülke genelinde güvenliğin sağlanması konusuna da değindi. Mücahit ayrıca, işsizliğe çare bulunması ve sanayiciye destek olunmasının önemini vurgulayarak yatırımların artmasına yönelik planlama yapıldığını söyledi.

"TALİBAN RESMİ OLARAK TANINMALI"

Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü belirten Mücahit, "ABD başta olmak üzere dünya ülkeleri Taliban'ı resmi olarak tanımalı çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınma için gerekli şartları yerine getirdi” dedi.

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ABD'YE ÇAĞRI

Komşu ülkeler başta olmak üzere NATO ülkeleriyle görüşmeler yapıldığını belirten Mücahit, dünya kamuoyuna Taliban hükumetinin tanınmasına yönelik bütün kriterlere uyulduğunu hatta Taliban’ın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ifade etti. Mücahit, Afganistan topraklarında herhangi bir terör örgütünün barınamayacağını da dile getirdi. Mücahit, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afganistan halkının doğal hakkı olduğunu vurguladı. ABD'ye Kabil'deki büyükelçiliğinin yeniden açılması çağrısında bulunan Mücahit, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Mücahit, Türkmenistan’ın önerisiyle TAPI doğal gaz projesinin tekrardan ele alınacağı, Çin Demiryolu Projesi, kuru meyve ve safran ticareti gibi komşu ülkelerle yapılması planlanan bazı ticari anlaşmalardan bahsetti. En çok merak edilen kadın hakları konusuna da değinen Mücahit, kadınların eğitimi ve çalışma koşulları konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Afganistan Taliban
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