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  4. Taliban emretmişti! Vitrin mankenlerinin kafaları kesildi

Taliban emretmişti! Vitrin mankenlerinin kafaları kesildi

04.01.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban yönetimi devralmasından bu yana müzik dinlenmesini, enstrüman çalınmasını, kadınların tek başına seyahat etmesini yasaklamıştı. Bununla birlikte vitrin mankenlerinin de günah olduğunu söyleyen Taliban, geçen günlerde cansız mankenlerin kafalarının kesilmesini emretmişti. Afganistan'daki bir giyim mağazasında kimliği belirsiz bir kişinin mankenlerin kafasını kestiği görüldü.

Taliban emretmişti! Vitrin mankenlerinin kafaları kesildi

Taliban getridiği yeni yasaklara bu kez de mağazada bulunan vitrin mankenlerini ekledi. Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın talimatına göre mağazalarda bulunan cansız mankenlerin kafası kesildi.

Bakanlığın daire başkanı Aziz Rahman, geçen hafta mankenleri "heykel" olarak nitelendirmiş ve İslam'da yasak olduğunu savunmuştu.

Bu sözlerin ardından dün Taliban'ın emriyle cansız mankenlerin kafası tekbirler eşliğinde kesildi. Twitter'da yayınlanan videoda kişinin testere kullandığı ve en az 10 mankenin kafasının kestiği görülüyor.

MANKENLERİ TAMAMEN KALDIRIN DENİLMİŞTİ

Başlangıçta bakanlık mağazalara mankenleri tamamen kaldırmaları talimatını vermişti ancak esnaf bunun ellerinde kalan küçük işleri yok edeceğini söyleyerek şikayette bulundu.

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Şikayetleri dinledikten sonra bakanlık başkanı Şeyh Aziz Rahman, mankenlerin başlarının kesilmesi gerektiğine karar verdi ancak mağaza sahipleri, mankenlerini parçalamanın hala önemli bir mali kayıp olduğunu söylüyor.

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İtalyan Repubblica gazetesine konuşan bir Afgan esnaf, "Mankenlerin başları örtülmeli, kesilmemeli. Her mankenin maliyeti 80 ve 100 dolar arasında. Onların kafasını kesmek çok büyük bir mali kayıp olacaktır'' derken, bir başka mağaza sahibi Muhammed Yusuf ise, "Taliban değişmedi, yine yasaklar olacak. Daha da katı sınırlamaları geri getirecekler'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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