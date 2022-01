Taliban emretmişti! Vitrin mankenlerinin kafaları kesildi

Taliban getridiği yeni yasaklara bu kez de mağazada bulunan vitrin mankenlerini ekledi. Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın talimatına göre mağazalarda bulunan cansız mankenlerin kafası kesildi.

Bakanlığın daire başkanı Aziz Rahman, geçen hafta mankenleri "heykel" olarak nitelendirmiş ve İslam'da yasak olduğunu savunmuştu.

Bu sözlerin ardından dün Taliban'ın emriyle cansız mankenlerin kafası tekbirler eşliğinde kesildi. Twitter'da yayınlanan videoda kişinin testere kullandığı ve en az 10 mankenin kafasının kestiği görülüyor.

VIDEO: #Taliban beheading mannequins of clothing stores while saying "Allah Akbar".



The #Taliban have ordered a series of mannequin beheadings, telling clothes shops to remove the heads of dummies that offend #Islam.



VIDEO???? pic.twitter.com/90ts6GVYhH