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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

01.01.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Ağustos ayında yönetimi devralmasıyla katı kurallarını da beraberinde getiren Taliban, son olarak vitrinde duran cansız mankenlere yasak getirdi. Ülkede vitrin mankenlerinin “kafalarının kopartılması” talimatı verilirken, emre uyulmazsa ağır cezalar verileceğine dikkat çekildi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da yaşanan maddi kriz nedeniyle aileler kız çocuklarını satıyor, kadınların topluma karışması engelleniyor, ülkede müzik dahi dinlenemiyor. Ağustos ayında New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, 20 yıl öncesine göre daha 'hoşgörülü' olacaklarını belirtmiş, Taliban yönetiminin bundan sonra nasıl olacağını ana hatlarıyla anlatmıştı.

Mücahid, müziğin yasaklandığını, kadınların ise iş hayatına geri dönebileceklerini ancak başlarını örtmelerinin şart olacağının altını çizmiş, kadınların üç gün boyunca yalnız seyahat etmeleri halinde ise bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacaklarını söylemişti.

Ağustos ayından bu yana ülkede yaşanan maddi kriz de ailelerin özellikle kız çocuklarını satmalarına neden olmuş bu acı tablo dünya manşetlerinde yer almıştı.

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''CANSIZ MANKENLERİN KAFASI KESİLSİN'' TALİMATI

Taliban bu kez de ülkedeki vitrin mankenleri için 'düzenlemeye' gitti. Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın talimatına göre mağazalarda bulunan cansız mankenlerin kafası kesilecek. Bakanlığın daire başkanı Aziz Rahman, mankenleri "heykel" olarak nitelendirdi ve İslam'da yasak olduğunu savundu.

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Rahman, mankenlerin tamamen kaldırılmasını istese de Afgan esnafı kıyafetlerin tanıtımı için buna ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bakanlık da kafalarının kesilme şartıyla buna izin verebileceklerini duyurdu. Yasağa uymayanları ise ağır cezalar bekliyor.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Taliban'ın Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, Şeriat hükümlerine göre hırsızların ellerini keseceğini ve halka açık idamların uygulamaya konacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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