HABER

Taliban heyeti Afganistan'daki son gelişmeleri İranlı yetkililerle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "İran'ın Afganistan'daki tüm taraflarla kapsamlı istişareleri çerçevesinde Taliban grubundan siyasi bir heyet ülkemizi ziyaret ederek, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili İranlı yetkililerle görüş alış verişinde bulundu"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyetin Tahran'ı ziyaret ettiğini doğrulayarak, heyetin Afganistan'daki son gelişmeler hakkında İranlı yetkililerle görüş alış verişinde bulunduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Musevi, Taliban heyetinin İran ziyaretini teyit ederek, gazetecilerin ziyarete dair sorularına cevap verdi.

Sözcü Musevi, "İran'ın Afganistan'daki tüm taraflarla kapsamlı istişareleri çerçevesinde Taliban grubundan siyasi bir heyet ülkemizi ziyaret ederek, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili İranlı yetkililerle görüş alış verişinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Taliban heyeti son olarak ocak ayında İran'ı ziyaret etmiş, Tahran yönetimi, Taliban'la görüşmelerin Kabil hükümetinin bilgisi dahilinde olduğunu açıklamıştı.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de aralarında olduğu 10 kişinin öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Taliban heyeti, geçen hafta da Moskova'da Rus yetkililerle temasta bulunmuştu.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
İSMEK öğretmen alım ihalesi iptalİSMEK öğretmen alım ihalesi iptal
Görevden alınan okul müdürü için veliler kaymakamlığa yürüdüGörevden alınan okul müdürü için veliler kaymakamlığa yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Taliban

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İHA ve SİHA korkusu teröristlere 'kafes' yaptırdı

Teröristler korkudan bunu yaptı

Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.