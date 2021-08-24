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Taliban'ın fotoğrafı ABD'de tepkiye neden oldu

24.08.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan ordusundan kalan Amerikan silahlarına el koyan Taliban, Amerika'ya mesaj vermeye devam ediyor. Bu kez sosyal medyadan ünlü Iwo Jima fotoğrafını taklit ederek Taliban bayrağı diktiler. Fotoğraf, ABD'de tepki çekti.

Taliban'ın fotoğrafı ABD'de tepkiye neden oldu

Taliban'a karşı herhangi bir varlık göstermeden çekilen Afgan ordusu, geride pek çok Amerikan silah ve teçhizatı bıraktı. Onlara el koyan Taliban, sosyal medyadan amerikan tepki çeken paylaşımlar yaptı. Daily Mail gazetesi, Taliban’a bağlı "Badri 313" biriminin
Amerikan ekipmanları giyerek, ünlü Iwo Jima’da bayrak asmak fotoğrafını taklit ettiği anları paylaştı.

"HİÇBİR DÜŞMANIMIZ ABD'YE BÖYLE BİR ŞEY YAPMADI"

Fotoğrafa tepki gösteren Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Sebastian Gorka, "Biden’a kadar hiçbir düşmanımız ABD'ye böyle bir şey yapmadı. Bu, Iwo Jima’nın ölümsüz fedakârlığını lekeledi" paylaşımında bulundu. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik de "Bütün dünya, Joe Biden'ın bıraktığı bu mirası görüyor" diye yazdı.

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83 MİLYAR DOLARLIK SİLAH KAYIP

Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen 20 yıl içinde Afganistan ordusuna 83 milyar dolarlık silah ve teçhizat yardımı yaptığı biliniyor. Bu silahların içinde helikopter ve savaş uçaklarının da olduğu 208 hava aracı da var. Silahların Taliban'ın eline geçtiği değerlendiriliyor. Taliban üyeleri daha önce Amerikan yapımı M16 tüfekler ve Humwee zırhlı araçlarla fotoğraflar yayınlanlamıştı.

Associated Press'in fotoğrafçısı Joe Rosenthal'ın ikonik fotoğrafı, II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya bağlı Iwo Jima adasında ABD Bayrağı diken 6 askeri gösteriyor. Rosenthal, bu kareyle 1945 Pulitzer Fotoğrafçılık Ödülü'nü kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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