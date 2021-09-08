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Taliban’ın kurduğu geçici hükümetin yemin töreni için dikkat çeken tarih

08.09.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban kaynakları, Afganistan’da kurulan geçici hükümetin 11 Eylül’de yemin ederek göreve başlayacağını öne sürdü.

Taliban’ın kurduğu geçici hükümetin yemin töreni için dikkat çeken tarih

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuş, yeni kurulan hükümette Taliban’ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund’un başbakan olarak yer alacağını açıklamıştı.

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11 EYLÜL'DE YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLAYABİLİRLER

Taliban kaynakları basına verdiği demeçte, Afganistan’da kurulan geçici hükümetinin 11 Eylül’de yemin ederek göreve başlayacağını belirtti. Yemin törenine ise şu ana kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran’ın davet edildiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerde ise, yeni hükümetin kapsayıcı olmaması nedeniyle Rusya’nın törene katılmayabileceği iddia edildi.

TERÖR SALDIRISININ 20'NCİ YIL DÖNÜMÜ

Yemin töreni, Afganistan’a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20’nci yıl dönümüne denk gelecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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