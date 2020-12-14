Taliban: Joe Biden ABD askerlerini Mayıs ayına kadar ülkeden çekmezse saldırılar yeniden başlar

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden'a, Taliban'dan "tehdit" geldi.

Taliban, Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında tüm Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme planından vazgeçmesi halinde, "Afganistan'daki yabancı askerlere yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini" söyledi.

BBC'ye konuşan iki üst düzey Taliban üyesi, ülkede bu tarihten sonra tek bir yabancı askerin kalması halinde dahi, "İşgalci güçler" olarak adlandırdıkları bu askerlere yönelik saldırıların yeniden başlayacağını belirtti.

3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan ve seçimi kazanan Joe Biden, seçim kampanyası sırasında Afganistan'daki savaşı sona erdirmek istediğini; ancak ülkede çok az sayıda da olsa "terörle mücadele gücü" bırakabileceğini söylemişti.

Bu yıl Şubat ayında ise Trump yönetimi, Taliban'la yaptığı görüşmelerde Taliban'ın el Kaide gibi ABD'nin "terör örgütü" kabul ettiği grupların ülke topraklarında faaliyet göstermesini engelleme sözüne karşılık, ülkedeki tüm Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı.