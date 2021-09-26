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Taliban, Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara hazır olduğunu duyurdu

26.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki teknik aksaklıkların giderildiğini ve uluslararası uçuşlara devam edilebileceğini duyurdu.

Taliban, Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara hazır olduğunu duyurdu

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanından yapılacak uçuşlar kapsamında tüm hava yolu şirketleriyle iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

TEKNİK AKSAKLIKLAR GİDERİLDİ

Balkhi, Kabil havalimanındaki teknik aksaklıkların giderildiğinin altını çizerek, daha önce uçuş yapan tüm hava yolu şirketleri ve ülkelerin tekrar buraya uçuşlarına devam etmelerini beklediğini kaydetti.

Afganistan'daki siyasi değişimin, havacılık sektöründe birtakım aksaklıklara yol açması nedeniyle hava yolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Balkhi, yurt içi seferlerinin de başlayabileceğine işaret etti.

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AĞUSTOSTA UÇUŞLARA KAPATILMIŞTI

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD askerlerinin havalimanından ayrılmadan önce radar sistemlerine ve bazı ekipmanlara zarar vermesi nedeniyle ağustosta Kabil havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Taliban
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