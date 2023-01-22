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Talihsiz adam bankın yanında ölü bulundu! Oğlunun feryadı yürek dağladı: "Kaldırın yerden babamı"

22.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de acı bir olay yaşandı. Melikgazi ilçesinde bir bankın yanında H.İ.Ö. isimli bir kişinin cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine H.İ.Ö.'nün oğlu geldi. Talihsiz adamın oğlunun feryadı yürekleri dağladı. H.İ.Ö.'nün oğlu, babasının cansız bedenine sarılarak "Kaldırın yerden babamı" diye feryat etti.

Talihsiz adam bankın yanında ölü bulundu! Oğlunun feryadı yürek dağladı: "Kaldırın yerden babamı"

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi 434. Sokak üzerinde bulunan bir bankın yanında H.İ.Ö.'nün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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"BABAMI YERDEN KALDIRIN"

Öte yandan acı haberi alan H.İ.Ö.'nün yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamın oğlu babasının cansız bedenine sarılarak "Kaldırın yerden babamı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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