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Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanları için enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istediklerini söyledi.

Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz

İsmail ÖZTÜRK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) -TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanları için enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istediklerini söyledi. Genel Başkan Geylan, “Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Kamunun kanayan yarası olarak gördüğümüz bir konu” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Yalova’ya gelerek sendikanın Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yalova’ya gelişinde sendikanın Yalova Temsilcisi Mustafa Deviren tarafından karşılanan Geylan, sendika üyeleri ile de sohbet etti. 1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Geylan, “Türkiye Kamu-Sen’in öncelikli talebi kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulması. Enflasyonun altında ezdirilmemesi. 2019 yılında kamu çalışanlarının alacağı ücret artışı 4+5 yani yüzde 9 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın yıl sonu resmi enflasyon beklentisi ise yüzde 16,49’dur. Yani hedef tutturulmuş olsa dahi 2019 yılında kamu çalışanları yüzde 7,43 zararda olacaklar. Geçtiğimiz yıl yüzde 7, 5 maaş zammı aldık. Ama yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 20, 31 olarak gerçekleşti. Yani kamu çalışanları 2018 yılında belki de tarihlerinde ilk kez almış oldukları maaş zammının 2 katından fazla enflasyon farkı almakla karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda Türkiye Kamu-Sen’in öncelikli talebi geçmiş döneme dair zararlarımızın telafi edilmesi ve önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarında da kamu çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecek, insanca yaşamasına imkan verecek bir ücrete kavuşturulması olacaktır. Yani ortaya konan enflasyonun artı 3 puan üzerinde bir refah payının kamu çalışanlarına verilmesini istiyoruz” dedi.
KAMUNUN KANAYAN YARASI
Kamuda mülakat konusuna da değinen Geylan, mülakatın kamunun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Geylan, “Gerek göreve ilk atamalarda gerek görev yükseltmelerde, gerekse yönetici atamalarında mülakat marifeti ile kamu çalışanları adeta yıllardır ötekileştiriliyor. Hak gaspları söz konusu. Bu da yine çalışma hayatında huzuru bozan bir konudur. Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir devlet memuru eğer devletimizin, milletimizin bekası ile sorunu olan illegal birtakım oluşumlarla ilişkisi yoksa, vatan haini değilse mezhebine, meşrebi, siyasi görüşüne ve sendikasına bakılmaksızın sadece liyakatına, ehliyetine bakılarak görevde yükselmesinin önünün açılması lazımdır” diye konuştu.

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Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruzTalip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruzTalip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruzTalip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz

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