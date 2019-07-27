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Talip Geylan “Memur maaşları bayram öncesi ödensin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hükümetin kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi vermesini istedi.12 milyon işçi ve memur emeklisine ödenen bayram ikramiyesinin 3 milyon civarındaki kamu çalışanına da ödenmesini talep eden Geylan, devletimizin bunu yapabilecek ekonomik güçte olduğunu söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hükümetin kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi vermesini istedi.
12 milyon işçi ve memur emeklisine ödenen bayram ikramiyesinin 3 milyon civarındaki kamu çalışanına da ödenmesini talep eden Geylan, devletimizin bunu yapabilecek ekonomik güçte olduğunu söyledi. Hükümetin bu konuda 1 Ağustos tarihinden önce müjde vermesini isteyen Geylan, “Devletimizin; fedakârca görevini ifa eden, devlet müessesesinin yapı harcı olan kamu çalışanlarına çifte bayram yaşatmasını temenni ediyoruz” dedi.
Genel Başkan Geylan ayrıca kamu çalışanlarının maaşlarını her ayın 15’inde aldığını da hatırlatarak, memurların bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilmesi, kurbanlık alabilmesi için maaşların bayramdan önce ödenmesini talep etti.
Geylan, “Kurban Bayramı’nı 11-14 Ağustos tarihlerinde eda edeceğiz. hükümet, memurlarımızın bayram süresini sıkıntısız geçirebilmeleri için maaşların bayram öncesi ödenmesi için adım atmalıdır. Ayrıca 12 milyon işçi ve memur emeklisine ödenen Bayram ikramiyesi, görevi başındaki memurlarımıza da ödenmelidir. Devletimiz bunu yapabilecek ekonomik güce sahiptir” diye konuştu.

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