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  4. Tam 10 kamyon çöp çıktı! Dile kolay 25 yıl! Evdeki cenaze ortaya çıkardı!

Tam 10 kamyon çöp çıktı! Dile kolay 25 yıl! Evdeki cenaze ortaya çıkardı!

19.08.2024 11:37
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İzmir’de 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktiren çiftin evini görenler hayrete düştü. Çöp nedeniyle adım atacak yer kalmayan evde toplamda 10 kamyon çöp çıkarıldı.

İzmir Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaşayan Aynur ve Nevzat D. çifti kimseye hissettirmeden 25 yıl boyunca ellerine geçen bütün çöpleri evde biriktirmiş. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.’nin vefatının ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde gördükleri çöplerden dolayı hayrete düştü. Savcının da olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından merhumun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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4 GÜNDE 10 KAMYON ÇÖP

Mahalle muhtarının devreye girdiği adım atacak yerin olmadığı çöp evde, ev sahibi Aynur D.’nin ikna edilmesiyle ev çöplerden arındırılmaya başlandı. İlk olarak dezenfekte edilen evde, ardından Karşıyaka Belediyesi ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı. 4 gün boyunca süren temizliğin ardından evden 10 kamyon çöp çıktı.

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Dördüncü günün ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir çöp ev
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