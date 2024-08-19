Tam 10 kamyon çöp çıktı! Dile kolay 25 yıl! Evdeki cenaze ortaya çıkardı!

İzmir Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaşayan Aynur ve Nevzat D. çifti kimseye hissettirmeden 25 yıl boyunca ellerine geçen bütün çöpleri evde biriktirmiş. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.’nin vefatının ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde gördükleri çöplerden dolayı hayrete düştü. Savcının da olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından merhumun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 GÜNDE 10 KAMYON ÇÖP

Mahalle muhtarının devreye girdiği adım atacak yerin olmadığı çöp evde, ev sahibi Aynur D.’nin ikna edilmesiyle ev çöplerden arındırılmaya başlandı. İlk olarak dezenfekte edilen evde, ardından Karşıyaka Belediyesi ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı. 4 gün boyunca süren temizliğin ardından evden 10 kamyon çöp çıktı.

Dördüncü günün ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır