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  4. Tam 18 bin 325 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 15 milyon lira

Tam 18 bin 325 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 15 milyon lira

11.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.

Tam 18 bin 325 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 15 milyon lira

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 Şubat tarihinde Beylikdüzü’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Beylikdüzü cep telefonu
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