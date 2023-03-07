Tam 20 yıl uğraştı... Sorusunu cevaplamayan öğretmene kızınca sözlük yazdı!

Ebru Öztürk, epilepsi rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'ne devam edemedi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne geçen Öztürk, rahatsızlığı ilerleyince 25 yaşında beyin ameliyatı oldu. Ameliyatla epilepsiden kurtulan Öztürk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ni de bitirdi. Ebru Öztürk, daha sonra 20 yıllık çalışmayla açık öğretim fakültesi öğrencilerinin yararlanması için 105 dersten 44 bin 800 akademik terimin anlamını barındıran sözlük hazırladı. 'Ebru’nun sözlüğü' isimli terimler sözlüğü, hem yazılı hem dijital ortamda öğrencilerin hizmetine sunuldu.

'DERSİME GİRMİYORSUN, DEMESİ ÇOK ŞAŞIRTTI'

Ebru Öztürk, sözlük yazmaya açık öğretimde 1'inci sınıf öğrencisiyken, haftada 1 gün destek almak için gittiği dershanede yaşadığı olayın ardından karar verdiğini söyledi. Öztürk, "7 ders almıştım. Hukuk ve iktisat dersleri için dershaneye gidiyordum. Bir gün bilemediğim soruyla karşılaştım, sosyoloji ile ilgiliydi. Öğretmenin yanına gittim ve bir kelime anlamı sordum; 'Hocam şu kelimenin anlamı ne demek? Anlayamadım ders çalışırken' dedim. Baktı 'Sen benim dersime girmiyorsun, söyleyemem' dedi. Bu, beni çok şaşırtmıştı. Yardımcı kitaplardan öğrendiğim akademik terimleri, öğrenciliğim boyunca not alarak biriktirdim. Bunları 2003 yılında kitapçık haline getirdim. 2012'de çalışmamı Anadolu Üniversitesi’ne sundum ancak o sene açık öğretim fakültesi kitaplarının içeriklerinin değişmesi sebebiyle kabul edilmedi" dedi.

'AMACIM ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLMAK'

Pes etmediğini anlatan Öztürk, "Yeni bir sözlük hazırladım. İçerisinde 105 farklı açık öğretim fakültesi dersinden 44 bin 800 akademik terimin anlamını barındıran bir çalışma oldu. Hem yazılı hem internet ortamına aktarıp web sitesi oluşturdum. Benim istediğim açık öğretimi gören, bu konuda sıkıntı yaşayan bir kişi olarak açık öğretim ve uzaktan eğitim gören öğrencilerimize yardımcı olmak ve herkesi eşit düzeye getirebilmek. Örgün eğitim seviyesindeki öğrenci okuduğunu nasıl kolay anlayıp anlayamadığı yerde soruyorsa bu çocuğumuz da diğer çocuğumuz gibi kolay bir şekilde anlayacak. Örgün eğitimdeyken anlayamadığımız, takıldığımız bir şey olduğu zaman hemen öğretim üyelerine gidip sorularımızı sorabiliyorduk. Fakat açık öğretime giderken bunları sorabileceğiniz bir yer yoktu. Ben sosyal girişimciyim. Bu bir start-up girişimi, ülkemizde bir ilk. Bundan para kazanmak istemiyorum. Ben çocuklarımızın çok daha iyi bir şekilde yetişebilmesi, herkesin eşit seviyede olmasını istiyorum" diye konuştu.

'EPİLEPSİ VE YAŞAM DERNEĞİ’Nİ KURMUŞ

Lisede epilepsi nöbetlerinin ağırlaştığını, üniversite döneminde ise kötüleştiğini belirten Ebru Öztürk, 25 yaşında beyin ameliyatı geçirip, sağlığına kavuştuktan sonra hayata döndüğünü ve açık öğretim fakültesini bitirerek bu çalışmayı hayata geçirdiğini aktardı. Öztürk, aynı zamanda 2021'de 'Epilepsi ve Yaşam Derneği’ni kurduğunu dile getirerek, "Herkes nöbet gelecek, diye korktu; vücudumun kaldıramayacağını düşündü ama bir şeyi yapmak isterseniz, olayı kafada bitirirseniz iş oluyor. Sıfırladılar, kitaplar değişti bir daha yazdım; derneği de kurdum" dedi.

DHA

