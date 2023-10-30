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Tam 800 bin liralık altın ve eşyaları çalındı, hırsızın kimliği şoke etti! 3 ay boyunca...

30.10.2023 17:32 | Son Güncelleme:
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Ankara'da, komşusunun evlerine göz kulak olması için anahtar verdiği H.Y. isimli kadın, 3 ayda 800 bin TL değerinde altın ve ev eşyası çaldı. 28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp, 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. İşte detaylar...

Tam 800 bin liralık altın ve eşyaları çalındı, hırsızın kimliği şoke etti! 3 ay boyunca...

Ankara'nın Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı.

HIRSIZ KOMŞULARI ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı. Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı. 28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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3 AY BOYUNCA DEVAM ETMİŞ

Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi.

Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara hırsızlık anahtar

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