Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

Bakımlı ve güçlü saçlara sahip olmak her kadının hayali... Bu hayal doğal yollarla gerçekleştirilebilir. En popüler yöntemlerden biri de Hint yağıdır. Proteinler, vitaminler, yağ asitleri ve antioksidanların karışımından oluşan bu yağ saçta tam bir mucize yaratıyor.

SAÇI ONARIYOR

Hint yağı saç derisinin PH'ını dengeler, saç köklerini güçlendirir ve saçın sağlıklı uzamasına neden olur. Bilindiği üzere nemsiz saç çabuk yıpranır ve kırılır. Bununla birlikte saçta kopmalar görünür. Saçlarınıza Hint yağı ile nem depolayabilirsiniz.

Doğal saç kremi etkisine sahip olan Hint yağı saçları yumuşatır, onarır ve nemlendirir. Saçları daha hacimli hale getirir. Telleri kalınlaştırır, güçlendirir.

HİNT YAĞININ FAYDALARI

Saç, sağlık ve cilde yararlıdır

Kaş ve kirpikleri güçlendirir

Hint yağı ile masaj yapmak eklem ağrılarını giderir

Kabızlık ve sindirim problemleri için Hint yağı kullanılabilir

Yara, iz ve lekeleri tedavi eder

Çatlakları giderir

Yaşlanma karşıtıdır

HİNT YAĞI SAÇ MASKESİ

Hint yağını parmak uçlarınıza damlatıp saç diplerinize masaj yapın. Hint yağını saçınızda 30-40 dakika bekletin. Sonrasında doğal bir şampuan ile yıkayın. Bu işlemi haftada 1 veya 2 defa düzenli olarak uygulayın.



