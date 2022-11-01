Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

Bakımlı ve güçlü saçlara sahip olmak her kadının hayali... Bu hayal doğal yollarla gerçekleştirilebilir. En popüler yöntemlerden biri de Hint yağıdır. Proteinler, vitaminler, yağ asitleri ve antioksidanların karışımından oluşan bu yağ saçta tam bir mucize yaratıyor.
Hint yağı saç derisinin PH'ını dengeler, saç köklerini güçlendirir ve saçın sağlıklı uzamasına neden olur. Bilindiği üzere nemsiz saç çabuk yıpranır ve kırılır. Bununla birlikte saçta kopmalar görünür. Saçlarınıza Hint yağı ile nem depolayabilirsiniz.
Doğal saç kremi etkisine sahip olan Hint yağı saçları yumuşatır, onarır ve nemlendirir. Saçları daha hacimli hale getirir. Telleri kalınlaştırır, güçlendirir.
Saç, sağlık ve cilde yararlıdır
Kaş ve kirpikleri güçlendirir
Hint yağı ile masaj yapmak eklem ağrılarını giderir
Kabızlık ve sindirim problemleri için Hint yağı kullanılabilir
Yara, iz ve lekeleri tedavi eder
Çatlakları giderir
Yaşlanma karşıtıdır
Hint yağını parmak uçlarınıza damlatıp saç diplerinize masaj yapın. Hint yağını saçınızda 30-40 dakika bekletin. Sonrasında doğal bir şampuan ile yıkayın. Bu işlemi haftada 1 veya 2 defa düzenli olarak uygulayın.