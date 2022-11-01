HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

01.11.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımında en sık kullanılan bitkisel yağlardan biri olan Hint yağı adeta mucizeler yaratıyor. Seyrek ve cansız saçları güçlendirmekle kalmıyor saçları kökten uca besliyor ve sağlıklı uzamalarına neden oluyor.

Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

Bakımlı ve güçlü saçlara sahip olmak her kadının hayali... Bu hayal doğal yollarla gerçekleştirilebilir. En popüler yöntemlerden biri de Hint yağıdır. Proteinler, vitaminler, yağ asitleri ve antioksidanların karışımından oluşan bu yağ saçta tam bir mucize yaratıyor.

SAÇI ONARIYOR

Hint yağı saç derisinin PH'ını dengeler, saç köklerini güçlendirir ve saçın sağlıklı uzamasına neden olur. Bilindiği üzere nemsiz saç çabuk yıpranır ve kırılır. Bununla birlikte saçta kopmalar görünür. Saçlarınıza Hint yağı ile nem depolayabilirsiniz.

Doğal saç kremi etkisine sahip olan Hint yağı saçları yumuşatır, onarır ve nemlendirir. Saçları daha hacimli hale getirir. Telleri kalınlaştırır, güçlendirir.

Tam bir mucize yaratıyor! Saçları besliyor, çelik gibi yapıyor

HİNT YAĞININ FAYDALARI

Saç, sağlık ve cilde yararlıdır
Kaş ve kirpikleri güçlendirir
Hint yağı ile masaj yapmak eklem ağrılarını giderir
Kabızlık ve sindirim problemleri için Hint yağı kullanılabilir
Yara, iz ve lekeleri tedavi eder
Çatlakları giderir
Yaşlanma karşıtıdır

HİNT YAĞI SAÇ MASKESİ

Hint yağını parmak uçlarınıza damlatıp saç diplerinize masaj yapın. Hint yağını saçınızda 30-40 dakika bekletin. Sonrasında doğal bir şampuan ile yıkayın. Bu işlemi haftada 1 veya 2 defa düzenli olarak uygulayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akciğer kanseri farkındalık ayıAkciğer kanseri farkındalık ayı
6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı
TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklamaTRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
hint yağı saç

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.