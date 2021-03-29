Tam kapanma kararı alınacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Vaka sayılarındaki artışla beraber ise gözler Bilim Kurulu’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Artış sebebi ile Ramazan ayında tam kapanma olacak mı olmayacak mı sorusu, vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

“Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgiyle;

"Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, kafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz." İfadelerinde bulundu.



