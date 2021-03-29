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Tam kapanma kararı alınacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

29.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada konuşulan ve gündeme gelen tam kapanma ile ilgili görüşler açıklandı. Mart başı itibariyle gerçekleşen normalleşme adımları ile beraber vaka sayılarında bir yükseliş gözlemlendi. Tam kapanma ile ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Tam kapanma kararı alınacak mı? Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Vaka sayılarındaki artışla beraber ise gözler Bilim Kurulu’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Artış sebebi ile Ramazan ayında tam kapanma olacak mı olmayacak mı sorusu, vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

“Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.”

bilim kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgiyle;

"Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, kafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz." İfadelerinde bulundu.


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